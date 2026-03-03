Sight Sciences Aktie

Sight Sciences für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3CU4L / ISIN: US82657M1053

03.03.2026 07:01:06

Ausblick: Sight Sciences legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Sight Sciences präsentiert am 04.03.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

8 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,139 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,230 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

7 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 6,71 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 19,1 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 20,4 Millionen USD aus.

In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 8 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Verlust von -0,733 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier -1,030 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt von insgesamt 77,3 Millionen USD aus, im Gegensatz zu 79,9 Millionen USD im entsprechend vorigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Sight Sciences Inc Registered Shs 5,62 8,91% Sight Sciences Inc Registered Shs

