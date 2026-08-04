Ausblick: Sight Sciences legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Sight Sciences wird am 05.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

3 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -0,183 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 20,43 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,230 USD je Aktie erzielt worden waren.

Die Schätzungen von 7 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 21,7 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 11,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 19,6 Millionen USD in den Büchern standen.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,783 USD, während im vorherigen Jahr noch -0,740 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 86,1 Millionen USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 77,4 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at