Sight Sciences Aktie
WKN DE: A3CU4L / ISIN: US82657M1053
|
04.08.2026 07:01:06
Ausblick: Sight Sciences legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Sight Sciences wird am 05.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
3 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -0,183 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 20,43 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,230 USD je Aktie erzielt worden waren.
Die Schätzungen von 7 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 21,7 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 11,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 19,6 Millionen USD in den Büchern standen.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,783 USD, während im vorherigen Jahr noch -0,740 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 86,1 Millionen USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 77,4 Millionen USD waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Sight Sciences Inc Registered Shs
|
07:01
|Ausblick: Sight Sciences legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
05.05.26
|Ausblick: Sight Sciences öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
03.03.26
|Ausblick: Sight Sciences legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)