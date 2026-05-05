Ausblick: Sight Sciences öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Sight Sciences präsentiert in der am 06.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

6 Analysten schätzen im Schnitt, dass Sight Sciences im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,174 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,280 USD je Aktie gewesen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Sight Sciences in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,43 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 18,5 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 17,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 6 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,605 USD, gegenüber -0,740 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 6 Analysten auf durchschnittlich 84,5 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 77,4 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at