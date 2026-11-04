Sight Sciences Aktie
WKN DE: A3CU4L / ISIN: US82657M1053
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04.11.2026 07:01:06
Ausblick: Sight Sciences präsentiert Quartalsergebnisse
Sight Sciences wird sich am 04.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äußern.
5 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -0,123 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 23,12 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,160 USD je Aktie erzielt worden waren.
Auf der Umsatzseite erwarten 8 Analysten ein Plus von 18,28 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 23,6 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 19,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Die Erwartungen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Verlust von -0,539 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren -0,740 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 8 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 90,4 Millionen USD, gegenüber 77,4 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion Finanzen.net
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