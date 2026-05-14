Ausblick: Sigma Lithium mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Sigma Lithium lässt sich am 15.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Sigma Lithium die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

2 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,135 USD aus. Im letzten Jahr hatte Sigma Lithium einen Gewinn von 0,060 CAD je Aktie eingefahren.

Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 3 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 42,5 Millionen USD für Sigma Lithium, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 68,4 Millionen CAD erzielt wurde.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 2 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,880 USD aus. Im Vorjahr waren -0,630 CAD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten im Durchschnitt 355,0 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 153,7 Millionen CAD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at