Sigma Lithium Aktie
WKN DE: A3CTYQ / ISIN: CA8265991023
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12.11.2026 07:01:06
Ausblick: Sigma Lithium präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Sigma Lithium wird am 13.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,005 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,140 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
Die durchschnittliche Umsatzprognose von 4 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 29,9 Millionen USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 39,3 Millionen CAD erzielt wurde.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,269 USD, während im vorherigen Jahr noch -0,630 CAD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 168,9 Millionen USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 153,7 Millionen CAD waren.
Redaktion Finanzen.net
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