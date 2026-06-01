Ausblick: Signet Jewelers informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Signet Jewelers wird am 02.06.2026 die Bilanz zum am 30.04.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Im Schnitt gehen 9 Analysten von einem Gewinn von 1,38 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,780 USD je Aktie erzielt worden.

9 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 0,69 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,54 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Signet Jewelers für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,55 Milliarden USD aus.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 9 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 10,45 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 7,08 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 6,84 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 6,81 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at