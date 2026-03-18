Ausblick: Signet Jewelers stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Signet Jewelers stellt am 19.03.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Im Schnitt gehen 9 Analysten von einem Gewinn von 6,11 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 2,30 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 9 Analysten ein Minus von 0,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 2,35 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,35 Milliarden USD umgesetzt.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 8 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 9,47 USD aus, während im Fiskalvorjahr -0,810 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 6,81 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 6,70 Milliarden USD.

Redaktion finanzen.at