Ausblick: Signify (ehemals Philips Lighting) gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Signify (ehemals Philips Lighting) wird am 24.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.

Die Schätzungen von 5 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,295 EUR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,440 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Signify (ehemals Philips Lighting) soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,33 Milliarden EUR abgeschlossen haben – davon gehen 5 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 5,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,42 Milliarden EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Prognosen von 13 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 1,64 EUR, gegenüber 2,06 EUR je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 12 Analysten durchschnittlich 5,47 Milliarden EUR im Vergleich zu 5,77 Milliarden EUR im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at