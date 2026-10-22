Signify Aktie

Signify für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2AJ7T / ISIN: NL0011821392

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
22.10.2026 07:01:06

Ausblick: Signify (ehemals Philips Lighting) gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Signify (ehemals Philips Lighting) wird am 23.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,438 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Signify (ehemals Philips Lighting) 0,600 EUR je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 3 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 2,82 Prozent auf 1,37 Milliarden EUR. Im Vorjahresviertel hatte Signify (ehemals Philips Lighting) noch 1,41 Milliarden EUR umgesetzt.

Für das Fiskaljahr rechnen 13 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,55 EUR im Vergleich zu 2,06 EUR im Vorjahr. Den Umsatz sehen 12 Analysten durchschnittlich bei 5,46 Milliarden EUR, gegenüber 5,77 Milliarden EUR im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Signify (ehemals Philips Lighting)

mehr Nachrichten

Analysen zu Signify (ehemals Philips Lighting)

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Signify (ehemals Philips Lighting) 15,04 7,20% Signify (ehemals Philips Lighting)

Letzte Top-Ranking Nachrichten

18.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 42: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
18.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 42
17.10.26 KW 42: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
17.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
16.10.26 KW 42: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX leichter -- US-Börsen im Minus -- Asiens Börsen schließen uneins
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt bewegen sich vor dem Wochenende im Minus. Die Wall Street notiert tiefer. An den Börsen in Fernost ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen