Ausblick: Signify (ehemals Philips Lighting) zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Signify (ehemals Philips Lighting) wird am 30.01.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

4 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,797 EUR. Im Vorjahresquartal waren 0,920 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

2 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 1,57 Milliarden EUR gegenüber 1,66 Milliarden EUR im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 5,40 Prozent.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 13 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,62 EUR aus, während im Fiskalvorjahr 2,60 EUR vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 11 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 5,84 Milliarden EUR in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 6,14 Milliarden EUR.

Redaktion finanzen.at