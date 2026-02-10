Siili Solutions Aktie
WKN DE: A1XFJ0 / ISIN: FI4000043435
10.02.2026 07:01:06
Ausblick: Siili Solutions gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Siili Solutions wird am 11.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 1 Analyst für das vergangene Quartal auf 0,157 EUR je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Siili Solutions 0,180 EUR je Aktie erwirtschaftet.
Den Umsatz betreffend erwartet 1 Analyst eine Verringerung von 1,22 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegt die Erwartung bei 28,2 Millionen EUR gegenüber 28,6 Millionen EUR im Vorjahrszeitraum.
Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 2 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,288 EUR aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 0,430 EUR je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 2 Analysten im Durchschnitt 109,8 Millionen EUR, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 111,9 Millionen EUR in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
