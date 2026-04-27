Ausblick: Siili Solutions vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Siili Solutions lässt sich am 28.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Siili Solutions die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Prognose von 1 Analyst für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS beläuft sich auf 0,081 EUR je Aktie gegenüber 0,050 EUR je Aktie im Vorjahresquartal.

Siili Solutions soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 27,6 Millionen EUR abgeschlossen haben – davon geht 1 Analyst aus. Das entspricht einem Abschlag von 7,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 29,9 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 2 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,394 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 0,120 EUR je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt von insgesamt 106,2 Millionen EUR aus im Gegensatz zu 108,1 Millionen EUR Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at