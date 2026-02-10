Sika Interplant Systems Aktie

ISIN: INE438E01032

10.02.2026 07:01:06

Ausblick: Sika Interplant Systems gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Sika Interplant Systems wird am 11.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

1 Analyst geht von einem Gewinn je Aktie von 4,33 INR aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3,37 INR erwirtschaftet worden.

1 Analyst erwartet beim Umsatz eine Steigerung von 50,63 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 379,8 Millionen INR. Demnach geht der Experte für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 572,1 Millionen INR aus.

Für das Fiskaljahr prognostiziert 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 17,83 INR, gegenüber 11,95 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 2,36 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,48 Milliarden INR erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at

