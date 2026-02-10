Sika Interplant Systems Aktie
ISIN: INE438E01032
|
10.02.2026 07:01:06
Ausblick: Sika Interplant Systems gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Sika Interplant Systems wird am 11.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.
1 Analyst geht von einem Gewinn je Aktie von 4,33 INR aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3,37 INR erwirtschaftet worden.
1 Analyst erwartet beim Umsatz eine Steigerung von 50,63 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 379,8 Millionen INR. Demnach geht der Experte für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 572,1 Millionen INR aus.
Für das Fiskaljahr prognostiziert 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 17,83 INR, gegenüber 11,95 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 2,36 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,48 Milliarden INR erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Sika Interplant Systems Ltd Registered Shs
|
10.02.26
|Ausblick: Sika Interplant Systems gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
Analysen zu Sika Interplant Systems Ltd Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|Sika Interplant Systems Ltd Registered Shs
|925,00
|3,92%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerVor US-Arbeitsmarktbericht: ATX fester -- DAX etwas leichter -- Asiens Börsen schließen stärker - Tokio im Feiertag
Der heimische Aktienmarkt notiert am Mittwoch im Plus. Der deutsche Leitindex tendiert zu kleinen Verlusten. Die wichtigsten asiatischen Indizes notierten am Mittwoch in Grün.