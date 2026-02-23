Sila Realty Trus a Aktie

Sila Realty Trus a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A40AKR / ISIN: US1462805086

23.02.2026 07:01:06

Ausblick: Sila Realty Trust A gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Sila Realty Trust A wird am 24.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 1 Analyst für das vergangene Quartal auf 0,170 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Sila Realty Trust A 0,200 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 3 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 7,26 Prozent auf 49,9 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Sila Realty Trust A noch 46,6 Millionen USD umgesetzt.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr gibt 1 Analyst ab. Er prognostiziert einen Gewinn von 0,680 USD je Aktie, gegenüber 0,750 USD je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 4 Analysten durchschnittlich bei 196,6 Millionen USD. Im Fiskaljahr zuvor waren 186,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

Sila Realty Trust Inc Registered Shs -A- 25,37 1,24% Sila Realty Trust Inc Registered Shs -A-

