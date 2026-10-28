Silgan Holdings Aktie
WKN: 905418 / ISIN: US8270481091
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28.10.2026 07:01:06
Ausblick: Silgan stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Silgan wird am 29.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.
Die Prognosen von 11 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 1,25 USD je Aktie gegenüber 1,06 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
Den Umsatz betreffend erwarten 9 Analysten einen Zuwachs von 4,71 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 2,10 Milliarden USD gegenüber 2,01 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.
11 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 3,81 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 2,70 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 10 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 6,87 Milliarden USD, gegenüber 6,48 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
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