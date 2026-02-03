Silgan Holdings Aktie

WKN: 905418 / ISIN: US8270481091

03.02.2026 07:01:06

Ausblick: Silgan vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Silgan wird am 04.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

11 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,642 USD aus. Im letzten Jahr hatte Silgan einen Gewinn von 0,420 USD je Aktie eingefahren.

Die Schätzungen von 10 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 1,46 Milliarden USD – ein Plus von 3,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Silgan 1,41 Milliarden USD erwirtschaften konnte.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 11 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 3,69 USD, gegenüber 2,58 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 11 Analysten im Durchschnitt 6,47 Milliarden USD, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 5,85 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at

