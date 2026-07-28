Silgan Holdings Aktie
WKN: 905418 / ISIN: US8270481091
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28.07.2026 07:01:06
Ausblick: Silgan vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Silgan stellt am 29.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
Die Schätzungen von 13 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,962 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Silgan ein EPS von 0,830 USD je Aktie vermeldet.
12 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 5,35 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,54 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Silgan für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,62 Milliarden USD aus.
Insgesamt erwarten 13 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 3,81 USD je Aktie, gegenüber 2,70 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 13 Analysten durchschnittlich auf 6,86 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 6,48 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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