Silicom LtdShs Aktie

Silicom LtdShs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 898666 / ISIN: IL0010826928

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29.04.2026 07:01:06

Ausblick: Silicom gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Silicom veröffentlicht am 30.04.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

1 Analyst schätzt, dass Silicom für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,360 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,490 USD je Aktie erwirtschaftet.

1 Analyst erwartet auf der Umsatzseite eine Steigerung von 17,93 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 14,4 Millionen USD. Dementsprechend geht der Experte bei Silicom für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 17,0 Millionen USD aus.

Für das Fiskaljahr rechnet 1 Analyst nun mit einem Verlust je Aktie von -1,260 USD im Vergleich zu -2,010 USD im Vorjahr. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 71,1 Millionen USD, gegenüber 61,9 Millionen USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

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