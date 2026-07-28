Silicom LtdShs Aktie
WKN: 898666 / ISIN: IL0010826928
|
28.07.2026 07:01:06
Ausblick: Silicom präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Silicom präsentiert in der am 29.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.
Die Schätzung von 1 Analyst geht beim Ergebnis je Aktie von -0,240 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 59,32 Prozent erhöht. Damals waren -0,590 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Silicom in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 37,02 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 20,6 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 15,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Die Erwartung von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr geht von einem Verlust von -0,880 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren -2,010 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnet 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 82,6 Millionen USD, gegenüber 61,9 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Silicom LtdShs
|
07:01
|Ausblick: Silicom präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
14.07.26
|Erste Schätzungen: Silicom stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
29.04.26
|Ausblick: Silicom gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
15.04.26
|Erste Schätzungen: Silicom stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
28.01.26
|Ausblick: Silicom stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)