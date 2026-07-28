Ausblick: Silicom präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Silicom präsentiert in der am 29.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Die Schätzung von 1 Analyst geht beim Ergebnis je Aktie von -0,240 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 59,32 Prozent erhöht. Damals waren -0,590 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Silicom in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 37,02 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 20,6 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 15,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Die Erwartung von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr geht von einem Verlust von -0,880 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren -2,010 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnet 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 82,6 Millionen USD, gegenüber 61,9 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at