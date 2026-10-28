Silicom LtdShs Aktie
WKN: 898666 / ISIN: IL0010826928
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28.10.2026 07:01:06
Ausblick: Silicom stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Silicom stellt am 29.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
Die Schätzung von 1 Analyst geht beim Ergebnis je Aktie von -0,040 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 91,84 Prozent erhöht. Damals waren -0,490 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
1 Analyst erwartet einen Umsatz von 25,5 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 63,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 15,6 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Für das Fiskaljahr rechnet 1 Analyst mit einem Verlust je Aktie von -0,449 USD, gegenüber -2,010 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 94,2 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 61,9 Millionen USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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