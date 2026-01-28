Silicom LtdShs Aktie
WKN: 898666 / ISIN: IL0010826928
|
28.01.2026 07:01:06
Ausblick: Silicom stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Silicom wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 29.01.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.
In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Verlust von -0,368 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Silicom noch -0,760 USD je Aktie verloren.
Silicom soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 15,7 Millionen USD abgeschlossen haben – davon geht 1 Analyst aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Die Prognose von 1 Analyst für das abgelaufene Fiskaljahr beläuft sich auf einen Verlust je Aktie von -1,445 USD, gegenüber -2,280 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwartet 1 Analyst 60,7 Millionen USD im Vergleich zu 58,1 Millionen USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.
