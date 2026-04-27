Silicon Motion Technology Corporation Aktie

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WKN: A0ETU4 / ISIN: US82706C1080

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27.04.2026 07:01:06

Ausblick: Silicon Motion Technology mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Silicon Motion Technology wird am 28.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

10 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 1,28 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 120,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,580 USD erwirtschaftet wurden.

9 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 80,05 Prozent auf 299,5 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 166,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Der Ausblick von 10 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 5,78 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 3,65 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 10 Analysten auf durchschnittlich 1,27 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 886,2 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

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