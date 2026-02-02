Ausblick: Silicon Motion Technology stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Silicon Motion Technology wird am 03.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.

10 Analysten schätzen im Schnitt, dass Silicon Motion Technology im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,26 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,680 USD je Aktie gewesen.

9 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 36,94 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 190,6 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Silicon Motion Technology für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 261,0 Millionen USD aus.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 9 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 3,57 USD je Aktie, gegenüber 2,64 USD je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 10 Analysten durchschnittlich bei 865,9 Millionen USD. Im Fiskaljahr zuvor waren 802,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at