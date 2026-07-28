Silicon Motion Technology Corporation Aktie
WKN: A0ETU4 / ISIN: US82706C1080
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28.07.2026 07:01:06
Ausblick: Silicon Motion Technology zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Silicon Motion Technology äußert sich am 29.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
In Sachen EPS gehen 10 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,13 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Silicon Motion Technology noch 0,490 USD je Aktie eingenommen.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 9 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 99,45 Prozent auf 403,4 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Silicon Motion Technology noch 202,3 Millionen USD umgesetzt.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 10 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 8,88 USD, gegenüber 3,64 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 11 Analysten im Durchschnitt 1,64 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 886,2 Millionen USD generiert worden waren.
Redaktion finanzen.at
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