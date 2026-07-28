Mehr als Raketen: Fokus auf Unternehmen der Space Economy. Hier mehr erfahren! -W-

Silicon Motion Technology Corporation Aktie

Silicon Motion Technology Corporation für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0ETU4 / ISIN: US82706C1080

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
28.07.2026 07:01:06

Ausblick: Silicon Motion Technology zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Silicon Motion Technology äußert sich am 29.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

In Sachen EPS gehen 10 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,13 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Silicon Motion Technology noch 0,490 USD je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 9 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 99,45 Prozent auf 403,4 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Silicon Motion Technology noch 202,3 Millionen USD umgesetzt.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 10 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 8,88 USD, gegenüber 3,64 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 11 Analysten im Durchschnitt 1,64 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 886,2 Millionen USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Silicon Motion Technology Corporation (spons. ADRs)

mehr Nachrichten