Ausblick: Silk Road Medical zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Silk Road Medical lässt sich am 26.07.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Silk Road Medical die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offenlegen.

5 Analysten schätzen im Schnitt, dass Silk Road Medical im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,445 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,310 USD je Aktie gewesen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Silk Road Medical in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 17,31 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 31,0 Millionen USD im Vergleich zu 26,5 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 6 Analysten im Schnitt auf einen Verlust je Aktie von -1,689 USD, gegenüber -1,440 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 6 Analysten im Durchschnitt 129,3 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 101,5 Millionen USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at