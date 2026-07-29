Ausblick: Siltronic legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Das sind die Erwartungen der Analysten an Siltronic.

Siltronic wird am 30.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

In Sachen EPS gehen 6 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -1,872 EUR je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Siltronic noch 0,380 EUR je Aktie eingenommen.

Siltronic soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 318,3 Millionen EUR abgeschlossen haben – davon gehen 7 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 3,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 329,1 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren.

Für das Fiskaljahr rechnen 12 Analysten im Durchschnitt mit einem Verlust je Aktie von -7,109 EUR, gegenüber -2,310 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 12 Analysten durchschnittlich auf 1,30 Milliarden EUR geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,35 Milliarden EUR generiert wurden.

Redaktion finanzen.at