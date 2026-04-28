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WKN DE: WAF300 / ISIN: DE000WAF3001

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Analysen 28.04.2026 23:11:00

Ausblick: Siltronic öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Ausblick: Siltronic öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Siltronic öffnet die Bücher - damit rechnen Analysten.

Siltronic wird am 29.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel - Abschlussdatum 31.03.2026 - vorstellen.

4 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -1,775 EUR aus. Im Vorjahresquartal waren 0,080 EUR je Aktie erwirtschaftet worden.

5 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 9,73 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 345,8 Millionen EUR. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 312,2 Millionen EUR aus.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 12 Analysten im Schnitt auf einen Verlust je Aktie von -7,306 EUR, gegenüber -2,310 EUR je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 12 Analysten im Durchschnitt 1,29 Milliarden EUR, nachdem im Vorjahr 1,35 Milliarden EUR generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: T. Schneider / Shutterstock.com

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