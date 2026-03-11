Siltronic Aktie
WKN DE: WAF300 / ISIN: DE000WAF3001
|Quartalszahlen im Fokus
|
11.03.2026 14:49:00
Ausblick: Siltronic verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Siltronic wird am 12.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
5 Analysten schätzen im Schnitt, dass Siltronic im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -1,554 EUR je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,090 EUR je Aktie gewesen.
8 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 0,80 Prozent auf 357,7 Millionen EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 360,6 Millionen EUR in den Büchern gestanden.
12 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Verlust von -2,210 EUR je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren 2,10 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 12 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 1,34 Milliarden EUR, gegenüber 1,41 Milliarden EUR im vorherigen Zeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu Siltronic AG
|13.02.26
|Siltronic Neutral
|UBS AG
|12.02.26
|Siltronic Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.02.26
|Siltronic Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.02.26
|Siltronic Halten
|DZ BANK
|03.02.26
|Siltronic Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Siltronic AG
|52,60
|4,06%
