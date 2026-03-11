Siltronic Aktie

Siltronic für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: WAF300 / ISIN: DE000WAF3001

Quartalszahlen im Fokus 11.03.2026 14:49:00

Ausblick: Siltronic verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Ausblick: Siltronic verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

So sehen die Prognosen der Experten für die Siltronic-Bilanz aus.

Siltronic wird am 12.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

5 Analysten schätzen im Schnitt, dass Siltronic im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -1,554 EUR je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,090 EUR je Aktie gewesen.

8 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 0,80 Prozent auf 357,7 Millionen EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 360,6 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

12 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Verlust von -2,210 EUR je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren 2,10 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 12 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 1,34 Milliarden EUR, gegenüber 1,41 Milliarden EUR im vorherigen Zeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

Siltronic-Aktie fällt: Operatives Ziel geschafft - 2026 bleibt spannend

Bildquelle: T. Schneider / Shutterstock.com

Nachrichten zu Siltronic AG

Analysen zu Siltronic AG

13.02.26 Siltronic Neutral UBS AG
12.02.26 Siltronic Buy Jefferies & Company Inc.
11.02.26 Siltronic Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
03.02.26 Siltronic Halten DZ BANK
03.02.26 Siltronic Neutral UBS AG
Aktien in diesem Artikel

Siltronic AG 52,60 4,06% Siltronic AG

