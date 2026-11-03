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Siltronic Aktie

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WKN DE: WAF300 / ISIN: DE000WAF3001

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Experten-Erwartungen 03.11.2026 07:01:06

Ausblick: Siltronic vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Ausblick: Siltronic vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Siltronic öffnet die Bücher – was Analysten erwarten.

Siltronic öffnet am 04.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.

Im Durchschnitt erwarten 5 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -1,752 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -1,290 EUR je Aktie vermeldet.

Die Schätzungen von 6 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 336,7 Millionen EUR – ein Plus von 12,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Siltronic 300,3 Millionen EUR erwirtschaften konnte.

Für das Fiskaljahr rechnen 12 Analysten nun im Schnitt mit einem Verlust je Aktie von -6,680 EUR im Vergleich zu -2,310 EUR im Vorjahr. Den Umsatz sehen 12 Analysten durchschnittlich bei 1,32 Milliarden EUR, gegenüber 1,35 Milliarden EUR im vorigen Jahr.

Redaktion Finanzen.net

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