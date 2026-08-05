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WKN DE: A40B02 / ISIN: US82728C1027

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05.08.2026 07:01:06

Ausblick: Silvaco Group legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Silvaco Group gibt am 06.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

6 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,006 USD aus. Im letzten Jahr hatte Silvaco Group einen Verlust von -0,320 USD je Aktie eingefahren.

Die Schätzungen von 6 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 17,9 Millionen USD – ein Plus von 48,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Silvaco Group 12,1 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Die Schätzungen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,055 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -1,390 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 6 Analysten von durchschnittlich 72,4 Millionen USD aus, nachdem im Vorjahr 63,1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

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