11.03.2026 07:01:06

Ausblick: Silvaco Group vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Silvaco Group lässt sich am 12.03.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Silvaco Group die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

6 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,117 USD gegenüber 0,240 USD im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 6 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 8,34 Prozent auf 16,4 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 17,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 6 Analysten nun im Schnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,408 USD im Vergleich zu -1,530 USD im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 61,2 Millionen USD, gegenüber 59,7 Millionen USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Silvaco Group Inc Registered Shs

mehr Nachrichten

Analysen zu Silvaco Group Inc Registered Shs

mehr Analysen
Aktien in diesem Artikel

Silvaco Group Inc Registered Shs

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX schwächer -- Wall Street schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich überwiegend fester
Anleger am heimischen sowie deutschen Aktienmarkt halten sich am Mittwoch zurück. Die US-Börsen präsentieren sich mit negativen Vorzeichen. Die asiatischen Börsen zogen zur Wochenmitte mehrheitlich an.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

