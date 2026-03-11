Ausblick: Silvaco Group vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Silvaco Group lässt sich am 12.03.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Silvaco Group die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

6 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,117 USD gegenüber 0,240 USD im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 6 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 8,34 Prozent auf 16,4 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 17,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 6 Analysten nun im Schnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,408 USD im Vergleich zu -1,530 USD im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 61,2 Millionen USD, gegenüber 59,7 Millionen USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

