Silvaco Group Aktie
WKN DE: A40B02 / ISIN: US82728C1027
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03.11.2026 07:01:06
Ausblick: Silvaco Group veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Silvaco Group wird am 04.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
6 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,012 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,180 USD je Aktie erzielt worden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Silvaco Group in dem im September abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 8,52 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 17,1 Millionen USD im Vergleich zu 18,7 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Für das Fiskaljahr rechnen 6 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,053 USD, gegenüber -1,390 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 6 Analysten durchschnittlich auf 71,6 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 63,1 Millionen USD generiert wurden.
Redaktion Finanzen.net
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