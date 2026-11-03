Ausblick: Silvaco Group veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Silvaco Group wird am 04.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

6 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,012 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,180 USD je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Silvaco Group in dem im September abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 8,52 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 17,1 Millionen USD im Vergleich zu 18,7 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Für das Fiskaljahr rechnen 6 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,053 USD, gegenüber -1,390 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 6 Analysten durchschnittlich auf 71,6 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 63,1 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion Finanzen.net