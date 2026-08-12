Silverback Therapeutics Aktie
WKN DE: A2QHK9 / ISIN: US82835W1080
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12.08.2026 07:01:06
Ausblick: Silverback Therapeutics informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Silverback Therapeutics äußert sich am 13.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,478 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,460 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite soll Silverback Therapeutics 4 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 31,3 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 99,24 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Silverback Therapeutics 15,7 Millionen USD umsetzen können.
Für das Fiskaljahr rechnen 4 Analysten nun im Schnitt mit einem Verlust je Aktie von -1,725 USD im Vergleich zu -1,740 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 139,8 Millionen USD, gegenüber 84,3 Millionen USD im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
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