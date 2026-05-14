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WKN DE: A2QHK9 / ISIN: US82835W1080

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14.05.2026 07:01:06

Ausblick: Silverback Therapeutics stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Silverback Therapeutics veröffentlicht am 15.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

5 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -0,516 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 47,43 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,350 USD je Aktie erzielt worden waren.

Das vergangene Quartal soll Silverback Therapeutics im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 22,2 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 5 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 178,54 Prozent gesteigert.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 5 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -1,580 USD aus, während im Vorjahreszeitraum -1,740 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 157,3 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 84,3 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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