Silvercorp Metals Aktie
WKN: A0EAS0 / ISIN: CA82835P1036
|
09.08.2026 07:01:06
Ausblick: Silvercorp Metals mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Silvercorp Metals wird am 10.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
In Sachen EPS gehen 4 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,238 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Silvercorp Metals noch 0,110 CAD je Aktie eingenommen.
Für das abgelaufene Quartal prognostiziert 1 Analyst im Schnitt einen Umsatz von 138,7 Millionen USD für Silvercorp Metals, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 112,6 Millionen CAD erzielt wurde.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 5 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,852 USD aus. Im Vorjahr waren -0,070 CAD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 5 Analysten im Durchschnitt 493,7 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 605,5 Millionen CAD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Silvercorp Metals Inc.
|
07:01
|Ausblick: Silvercorp Metals mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
26.07.26
|Erste Schätzungen: Silvercorp Metals gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
Analysen zu Silvercorp Metals Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Silvercorp Metals Inc.
|9,86
|6,11%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Hoch im Plus -- US-Handel endet höher -- Asiens Börsen beenden Handel mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag abwärts. Der deutsche Leitindex konnte einen neuen Höchststand erklimmen. An den US-Börsen ging es am Freitag aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend im Plus.