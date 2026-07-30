Ausblick: Silvercrest Asset Management Group A legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Silvercrest Asset Management Group A stellt am 31.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Im Durchschnitt erwarten 2 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,105 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,210 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst ein Plus von 0,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Der Analyst erwartet einen Umsatz von 30,9 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 30,7 Millionen USD umgesetzt.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 2 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,505 USD, gegenüber 0,560 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 2 Analysten durchschnittlich auf 125,3 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 125,4 Millionen USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at