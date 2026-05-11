Ausblick: Silvercrest Asset Management Group A stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Silvercrest Asset Management Group A präsentiert am 12.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,185 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,260 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

2 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 1,37 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 31,4 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Silvercrest Asset Management Group A für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 31,9 Millionen USD aus.

Der Ausblick von 2 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,795 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,560 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 2 Analysten auf durchschnittlich 129,7 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 125,4 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at