Silvercrest Asset Management Grou a Aktie
WKN DE: A1W1Z8 / ISIN: US8283591092
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16.03.2026 07:01:06
Ausblick: Silvercrest Asset Management Group A stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Silvercrest Asset Management Group A wird am 17.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
3 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,173 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,170 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 3 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 0,13 Prozent auf 32,0 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 32,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Die Prognosen von 3 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,863 USD, gegenüber 1,00 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 3 Analysten durchschnittlich 125,4 Millionen USD im Vergleich zu 123,8 Millionen USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.
Redaktion finanzen.at
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