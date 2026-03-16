Ausblick: Silvercrest Asset Management Group A stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Silvercrest Asset Management Group A wird am 17.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

3 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,173 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,170 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 3 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 0,13 Prozent auf 32,0 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 32,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Die Prognosen von 3 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,863 USD, gegenüber 1,00 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 3 Analysten durchschnittlich 125,4 Millionen USD im Vergleich zu 123,8 Millionen USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at