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WKN DE: A3CPL6 / ISIN: IL0011751653

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11.08.2026 07:01:06

Ausblick: Similarweb informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Similarweb wird am 12.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.

Im Durchschnitt erwarten 8 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,031 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,140 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite soll Similarweb 7 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 75,6 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 6,48 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Similarweb 71,0 Millionen USD umsetzen können.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,144 USD, gegenüber -0,390 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 7 Analysten auf durchschnittlich 310,6 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 282,6 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

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