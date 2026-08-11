Similarweb Aktie
WKN DE: A3CPL6 / ISIN: IL0011751653
|
11.08.2026 07:01:06
Ausblick: Similarweb informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Similarweb wird am 12.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.
Im Durchschnitt erwarten 8 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,031 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,140 USD je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite soll Similarweb 7 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 75,6 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 6,48 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Similarweb 71,0 Millionen USD umsetzen können.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,144 USD, gegenüber -0,390 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 7 Analysten auf durchschnittlich 310,6 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 282,6 Millionen USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Similarweb Ltd. Registered Shs
|
07:01
|Ausblick: Similarweb informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
29.07.26
|Erste Schätzungen: Similarweb mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
12.05.26
|Ausblick: Similarweb stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
16.02.26
|Ausblick: Similarweb zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
16.02.26
|Ausblick: Similarweb zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Similarweb Ltd. Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|Similarweb Ltd. Registered Shs
|6,44
|-0,31%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerÖlpreisanstieg sorgt für Verunsicherung: ATX stabil -- DAX bleibt in Rekordnähe - etwas fester -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer - Kein Handel in Japan
Der heimische Aktienmarkt tendiert seitwärts. Unterdessen verbucht der deutsche Leitindex Gewinne. Verluste prägten das Bild an den Börsen in Asien.