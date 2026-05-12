Ausblick: Similarweb stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Similarweb wird am 13.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

8 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,017 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Verlust je Aktie von -0,110 USD erwirtschaftet worden.

8 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 8,87 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 67,1 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 73,0 Millionen USD aus.

Die Schätzungen von 8 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,198 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,390 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 8 Analysten von durchschnittlich 307,5 Millionen USD aus, nachdem im Vorjahr 282,6 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at