Ausblick: Similarweb zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Similarweb veröffentlicht am 17.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Schätzungen von 7 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,042 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Similarweb -0,070 USD je Aktie verloren.

Im abgelaufenen Quartal soll Similarweb nach den Prognosen von 8 Analysten 76,4 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 16,44 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 65,6 Millionen USD umgesetzt worden.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,080 USD, während im vorherigen Zeitraum noch -0,140 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 286,2 Millionen USD umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 249,9 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at