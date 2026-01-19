Ausblick: Simmons First National A legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Simmons First National A öffnet am 20.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.

Die Schätzungen von 7 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,479 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 26,05 Prozent erhöht. Damals waren 0,380 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

6 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 35,42 Prozent auf 238,7 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 369,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 6 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,66 USD im Vergleich zu 1,21 USD im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 909,3 Millionen USD, gegenüber 1,46 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at