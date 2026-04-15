Simmons First National a Aktie
WKN: 922248 / ISIN: US8287302009
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15.04.2026 07:01:06
Ausblick: Simmons First National A legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Simmons First National A stellt am 16.04.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Die Prognosen von 7 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,469 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Simmons First National A noch ein Gewinn pro Aktie von 0,260 USD in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Simmons First National A in dem im März abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 31,33 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 243,1 Millionen USD im Vergleich zu 354,0 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,02 USD, während im vorherigen Jahr noch -2,950 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 994,9 Millionen USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 626,8 Millionen USD waren.
Redaktion finanzen.at
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