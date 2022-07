Ausblick: Simmons First National A legt Quartalsergebnis vor

Simmons First National A wird am 21.07.2022 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2022 abgelaufen ist.

Im Durchschnitt erwarten 6 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,482 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,690 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite soll Simmons First National A 6 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 228,6 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 17,54 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Simmons First National A 194,5 Millionen USD umsetzen können.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,26 USD, während im vorherigen Jahr noch 2,53 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 914,9 Millionen USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 783,4 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at