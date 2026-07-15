Simmons First National a Aktie

Simmons First National a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 922248 / ISIN: US8287302009

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15.07.2026 07:01:06

Ausblick: Simmons First National A stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Simmons First National A öffnet am 16.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.

Die Schätzungen von 6 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,523 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Simmons First National A ein EPS von 0,430 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 6 Analysten ein Minus von 29,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 251,0 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 357,4 Millionen USD umgesetzt.

6 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,07 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren -2,950 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 1,01 Milliarden USD, gegenüber 626,8 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

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