Ausblick: Simmons First National A verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Simmons First National A präsentiert am 25.04.2023 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 6 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,465 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Simmons First National A 0,590 USD je Aktie erwirtschaftet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Simmons First National A in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 23,40 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 231,8 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 187,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr rechnen 6 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,86 USD, gegenüber 2,40 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 6 Analysten durchschnittlich auf 941,0 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 887,4 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at