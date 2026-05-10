Simon Property Group Aktie
WKN: 916647 / ISIN: US8288061091
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10.05.2026 07:01:06
Ausblick: Simon Property Group gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Simon Property Group wird am 11.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
Die Schätzungen von 6 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 1,46 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Simon Property Group 1,38 USD je Aktie eingenommen.
Simon Property Group soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,54 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 6 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,47 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
Für das Fiskaljahr rechnen 6 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 6,65 USD, gegenüber 5,65 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 9 Analysten durchschnittlich auf 6,44 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 6,36 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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