Simon Property Group Aktie

Simon Property Group ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 916647 / ISIN: US8288061091

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
04.11.2026 07:01:06

Ausblick: Simon Property Group gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Simon Property Group wird am 05.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

In Sachen EPS gehen 7 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,69 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Simon Property Group noch 1,82 USD je Aktie eingenommen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Simon Property Group in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,90 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 9 Analysten durchschnittlich bei 1,63 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 1,60 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 6 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 6,65 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 5,65 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 12 Analysten im Schnitt von insgesamt 6,72 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 6,36 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Simon Property Group Inc.

mehr Nachrichten

Analysen zu Simon Property Group Inc.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Simon Property Group Inc. 204,10 0,59% Simon Property Group Inc.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

02.11.26 Bitcoin, Ether & Co. im Oktober 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.11.26 Oktober 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.11.26 Gold, Öl & Co. in KW 44: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
01.11.26 KW 44: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.11.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 44

Börse aktuell - Live Ticker

Ölpreise sinken weiter: ATX mit deutlicheren Gewinnen -- DAX markiert neues Allzeithoch -- Wall Street gespalten erwartet -- Asiens Börsen schließen uneinheitlich
Am heimischen Aktienmarkt geht es aufwärts. Beim DAX sind Gewinne zu sehen. An der Wall Street dürfte es in unterschiedliche Richtungen gehen. Die Börsen in Asien zeigten sich uneinheitlich.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen