Ausblick: Simon Property Group präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Simon Property Group wird am 02.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.
Die Schätzungen von 8 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 1,90 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 13,24 Prozent verringert. Damals waren 2,19 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Das vergangene Quartal soll Simon Property Group mit einem Umsatz von insgesamt 1,50 Milliarden USD abgeschlossen haben – das erwarten 8 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,58 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 5,45 Prozent verringert.
Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 6 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 6,93 USD je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Gewinn von 7,55 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 9 Analysten durchschnittlich auf 5,72 Milliarden USD, gegenüber 5,96 Milliarden USD im entsprechenden Zeitraum zuvor.
